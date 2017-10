Les habitants réclament le raccordement au réseau du gaz

Réagissez

Les habitants de la cité 2500 Logements AADL site 1 viennent, encore une fois, de monter au créneau pour revendiquer le gaz de ville.

Ces derniers interpellent les autorités locales pour procéder au raccordement de leurs habitations au réseau de gaz de ville. Ils se sont rassemblés tôt dans la matinée d’hier devant l’agence commerciale de la Société de distribution d’électricité et de gaz de leur cité (dont les travaux ont été achevés, mais dont la réception n’a pas encore eu lieu). «Nous attendons que les pouvoirs publics honorent leurs promesses. Le réseau existe mais les branchements individuels n’ont pas encore été réalisés», dira l’un des protestataires. «Ce sit-in est d’autant plus motivé par l’arrivée du froid que les enfants et les personnes âgées peinent à supporter. Il y a aussi les charges financières énormes et les efforts physiques que nécessitent les bouteilles de gaz butane et surtout le risque qu’elles font courir aux gens tels que les fuites de gaz, incendies et parfois carrément des explosions», ajoute un autre.

Dans cette optique, ils demandent que «la direction de l’AADL fournisse le certificat de conformité de façon globale au site, et non pas individuellement, exigé par Sonelgaz pour qu’elle entame la levée des réserves qui bloquent le branchement par le règlement de tous les obstacles relevés», selon un lettre adressée aux responsables et dont nous avons une copie. Ces habitants souhaitent vivement qu’aucune entrave ne soit observée au futur et qui risquerait de retarder le raccordement, comme la mise à disposition d’un nombre suffisant de compteurs et surtout de bonne qualité, le règlement des dettes auprès des sous-traitants comme celui en charge de l’immeuble 61. Un autre point soulevé est l’ouverture de l’agence commerciale dans les plus brefs délais afin d’éviter des déplacements coûteux et fatigants à Es Sénia.