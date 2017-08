Les habitants réclament des permanences à la polyclinique

Réagissez

Les habitants de Boufatis ont lancé, hier, un appel pressant au directeur de la santé pour que la polyclinique soit fonctionnelle H/24, ce qui permettra de répondre aux besoins de la population.

Cet avis est partagé par le maire de Boufatis, qui, à son tour, trouve les horaires fixés de 8 à 18h insuffisants pour prendre en charge les habitants. Il signale également le déficit en personnel et demande qu’il soit renforcé, surtout pour ce qui est des chauffeurs d’ambulances, des femmes de ménage et des agents de sécurité. «Nous avons déjà émis ces doléances aux autorités locales et nous espérons qu’elles soient prises en considération», a noté le maire. L’objectif, selon notre interlocuteur, est d’asseoir avec aisance les prestations de proximité et de garantir l’accès au panier de soins de santé de base, les consultations de médecine générale et spécialisées. La direction de la santé a déjà procédé à la réhabilitation de 20 polycliniques sur les 35 existantes, leur équipement en plateau technique, la dotation en personnel à l’effet de renforcer la garde médicale passant de 9 points de garde à 17 avec une garde de chirurgie dentaire.