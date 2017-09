Les habitants dénoncent l’insalubrité

Réagissez

C’est la désolation chez les habitués du marché de la rue des Aurès (ex-rue de la Bastille).

La saleté qui règne sur les lieux a fait réagir de nombreux riverains, qui ont décidé d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur l’état de dégradation dans lequel se trouve cette artère très prisée par les Oranais. Les consommateurs déplorent l’absence d’hygiène et l’insouciance de certains commerçants, qui ne prennnent pas en charge l’entretien. Emprunter cette rue pour faire ses emplettes n’est pas de tout repos pour les habitués, puisqu’il faut circuler sur une chaussée envahie par des eaux sales.

Outre les odeurs nauséabondes qui se dégagent des lieux, les riverains dénoncent l’autre problème épineux, qui est celui de l’accumulation des ordures ménagères. Un phénomène qui ne fait qu’accentuer les maladies, compte tenu de leur proximité avec les tables de fruits et légumes et autres, dont le pain. Ce constat désolant qui s’offre aux visiteurs d’Oran inquiète de plus en plus la population, qui a décidé d’interpeller les responsables locaux sur l’état alarmant de cette rue.

Une artère qui faisait jadis la fierté des Oranais vu son emplacement et sa vocation. Dans ce registre, ils lancent un appel pressant aux commerçants exerçant dans cette rue pour initier des campagnes de volontariat et de nettoiement afin d’éradiquer ce fléau et préserver cette rue. «Les exploitants des lieux doivent être solidaires dans cette action de nettoiement», estime-t-on.

La réorganisation de l’activité commerciale est vivement souhaitée pour répondre aux doléances des habitants.