Cité Akid Lotfi (Oran Est)

Les habitants dénoncent l’incinération des ordures

Depuis deux jours, tôt le matin, des ordures sont incinérées entre un CEM et une école primaire à la cité Akid Lotfi. Les fumées toxiques empoisonnent les habitants. Les parents d’élèves réclament l’éradication de cette décharge. «J’ai donné des instructions pour déplacer ces bacs à ordures et les mettre loin du CEM et de l’école primaire», s’engage, de son côté, le directeur de l’établissement public Oran Propreté.

Des habitants de la cité Akid Lotfi, située à Oran Est, dénoncent l’incinération par des agents de nettoyage des ordures ménagères à proximité de leurs habitations. En face du CEM Zech Tayeb et à proximité d’une école primaire est implanté un point de collecte sauvage des ordures. Depuis deux jours, tôt le matin, ces ordures sont incinérées par des agents de nettoyage. Les fumées toxiques empoisonnent les habitants et provoquent des maladies graves. Dans une pétition, les parents d’élèves réclament l’éradication de ce point de collecte des immondices. «J’ai donné des instructions pour déplacer ces bacs à ordures et les mettre loin du CEM et de l’école primaire», s’engage, de son côté, le directeur de l’EPIC Oran Propreté, qui nous a reçus au siège de l’établissement qu’il dirige, situé dans la zone industrielle d’Es Sénia. L’incinération des ordures n’est pas le seul danger pour les habitants. En période scolaire, les odeurs nauséabondes dégagées par le liquide malodorant (lixiviat) étouffent les élèves de ces deux établissements scolaires. En cette période d’été, les habitants souffrent, eux aussi, des odeurs générées par le lixiviat de cette décharge. Le lexiviat désigne le liquide issu des déchets qui coule des camions-bennes lors des opérations de collecte des ordures et qui rend l’air irrespirable. Les camions de collecte compactent les ordures, ce qui provoque l’écoulement du liquide toxique déversé sur les rues qui dégagent une odeur insupportable Un liquide reconnu dans la législation algérienne comme étant très polluant. «Ces liquides qui posent notamment un problème environnemental, doivent être soigneusement collectés et traités dans une station d’épuration pour prévenir ou réduire leurs effets nocifs sur l’environnement et la santé humaine», recommande un biologiste spécialisé dans l’environnement. Ce dernier préconise également aux équipes d’hygiène de nettoyer les chaussées à l’eau chlorée après chaque déversement de ce liquide lors des passages des camions de collecte des ordures à l’intérieur du tissu urbain. Quant à l’emplacement des bacs à ordures, un citoyen préconise de responsabiliser les habitants en optant pour un emplacement de bacs à l’extérieur de chaque ensemble d’immeubles et non pas en implantant de grands points de collecte pour toute une cité ou tout un quartier qui forcément deviennent de grands points noirs.



T. K. et R. O.