Les habitants de Bethioua découvrent le site romain Portus Magnus

Les vestiges romains Portus Magnus, localisés à Bethioua, à l’est d’Oran, font actuellement l’objet d’un programme de sensibilisation et de promotion, organisé dans le cadre de la célébration du Mois du patrimoine, a-t-on appris auprès des initiateurs de l’action.

Il s’agit d’un programme de conférences, de visites guidées et de campagnes de sensibilisation au niveau des établissements scolaires de la commune, organisé, jusqu’au 24 avril, par le musée national Ahmed Zabana, a indiqué le directeur de l’établissement, Salah Amokrane.

Les premières journées ont enregistré un grand engouement de la part des écoliers, mais aussi de simples citoyens, qui ont découvert, pour certains, ce site pour la première fois, a-t-il noté. Plusieurs sujets ont fait l’objet d’interventions de spécialistes dans le domaine de l’archéologie: collections archéologiques issues de Bethioua, l’importance numismatique dans l’étude archéologique des sites antiques, les sites archéologiques dans le développement territorial, l’artisanat traditionnel et l’archéologie navale.

Par ailleurs, une exposition de pièces antiques récupérées à Bethioua, ainsi que des affiches reproduisant d’autres pièces archéologiques et des tableaux du musée Zabana sont exposées au sein de la bibliothèque de la commune tout au long de cette semaine. Des visites guidées, pour faire découvrir ce site archéologique peu valorisé, sont organisées en partenariat avec l’Association pour la protection du site Portus Magnus au profit d’écoliers des trois paliers. Portus Magnus est une cité antique romaine, édifiée entre les IIe et IIIe siècles sur des contreforts et des falaises abruptes de Bethioua, à une quarantaine de kilomètres à l’est d’Oran.

Classé patrimoine archéologique national, le site demeure méconnu et figure peu dans les circuits et les guides touristiques. Cette semaine de sensibilisation a été une opportunité pour braquer les projecteurs sur ce site.