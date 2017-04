Les habitants de 4 cités dénoncent le détournement d’un espace vert

Réagissez

Dans une pétition, les habitants des 4 cités (Sabbah, Dahia, Dahra et El Kods) dénoncent le détournement par 3 promoteurs privés d’une assiette destinée initialement à servir d’espace vert, et ce, en vue de la construction d’immeubles R+12. Ces pétitionnaires soulignent avoir pris contact avec le délégué de l’annexe communale de Sidi Chahmi, qui leur aurait confirmé qu’effectivement cette assiette était destinée, selon le plan de masse dont ils détiennent une copie, à servir d’espace vert. Ils font part, en outre, de leur étonnement de voir le lancement des travaux sur cet espace vert qui est un terrain en pente d’une dizaine de mètres de largeur. Outre le caractère illégal de ce détournement, ils se disent pénalisés en se voyant privés d’air et de soleil, vu que ces futures constructions à 12 étages vont surplomber leurs habitations. Ils exigent de ce fait une intervention prompte du chef de l’exécutif de la wilaya. Faute de quoi, menacent-ils, ils organiseront des actions de contestation dans les prochains jours.