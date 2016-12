Les habitants crient leur colère en bloquant la route

Réagissez

Les bus sont souvent impliqués dans les accidents

La situation a failli dégénérer, jeudi, à haï El Yasmine, commune de Bir El Djir, suite au décès d’un homme âgé fauché par un bus.

Le drame s’est produit vers 6h du matin, lorsque la victime se rendait à la mosquée. Gravement blessé, l’homme, âgé de plus de 70 ans, selon les témoignages du voisinage, a été évacué vers le service des urgences de l’hôpital 1er Novembre, avant de succomber à ses blessures. En guise de protestation, les habitants du quartier ont procédé à la fermeture de la circulation sur la route entre haï El Yasmine et haï Essabah vers 10h. Après une trentaine de minutes, ils se sont dispersés dans le calme. L’intervention des services de police a réussi à calmer les esprits des protestataires.

Toutefois, un autre rassemblement a été tenu au même endroit en fin de journée vers 18h. Là aussi, les habitants en colère ont bloqué la route durant environ une heure avant d’évacuer les lieux sans incident. Les services de police ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce tragique accident. Les accidents impliquant des bus et mettant en péril la vie de plusieurs usagés sont devenus fréquents à Oran. Ce n’est pas la première fois qu’un bus de transport en commun est impliqué dans un accident mortel. Le dernier drame de ce genre remonte à fin octobre, sur la route reliant la pépinière de Bir El Djir au rond-point El Morchid. Une collision entre un bus desservant la ligne 41 et une voiture de marque Renault Express a fait un mort et un blessé grave. Mais l’accident le plus tragique est celui enregistré au mois d’avril sur la route de Hassi Bounif.

Un bus de transport de voyageurs a heurté un véhicule de tourisme. Bilan : trois morts et une dizaine de blessés. N’est-ce pas le moment de tirer la sonnette d’alarme et de réclamer une meilleure prévention des accidents de la route et une plus grande prudence des chauffeurs de transport en commun ? Une répartition par catégorie de véhicules dans les accidents de la route montre que les camions, bus et autocars sont impliqués à hauteur de 28% dans la totalité des accidents, alors que leur nombre ne dépasse pas 10% du parc automobile en circulation, selon un rapport récent de la Gendarmerie nationale.