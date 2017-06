Les gérants des auto-écoles demandent un tarif unifié

Réagissez

Les gérants des auto-écoles affiliés à l’organisation nationale des auto-écoles (ONAE) demandent l’uniformisation, au niveau national, des tarifs de formation au permis de conduire. Ils réclament également une augmentation des frais de formation pour toutes les catégories de permis en fixant un tarif de 40 000 DA pour l’obtention du permis catégorie B. «Ces propositions ont été faites lors d’une rencontre régionale regroupant, la semaine dernière, la corporation à Mascara», a indiqué, hier, le président de l’organisation.

Les intervenants ont insisté sur la nécessité d’unifier les tarifs et sur l’augmentation des trais de formation, une mesure qui, selon notre interlocuteur, va mettre un terme à l’anarchie et à la concurrence déloyale. «Nous avons déjà émis ces propositions au ministre des Transports et nous attendons toujours l’arrêté pour l’application des nouvelles augmentations en plus d’un tarif unifié», a noté le président. Pour rappel, plusieurs propositions concernant la limitation du nombre de candidats pour l’obtention du permis initiée par le ministère ont été faites, il y a quelques mois, par le collectif des auto-écoles. Le ministère a fixé à 30 dossiers alors que la corporation était habituée à étudier 60 dossiers. Des propositions ont été également faites et concernent la suppression du registre de commerce dans la composante du dossier et l’octroi des agréments aux jeunes et non aux retraités.