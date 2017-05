Les familles en ont profité pour faire du shopping et se divertir

Réagissez

Le 4 mai à Oran n’aura pas été marqué que par les élections législatives, qui ont vu une faible participation. Beaucoup de familles ont profité de cette journée chômée et payée pour se divertir et faire du shopping.

Ayant pour statut «journée de congé spécial», elle a fait le bonheur de milliers de personnes et de familles. Dès les premières heures de la journée, une ambiance particulière régnait à El Bahia. Les magasins d’habillement et de chaussures pour enfants furent les premières destinations des familles. Pour beaucoup, comme cette mère de famille et fonctionnaire, Nouria en a profité pour acheter des vêtements pour l’Aïd prochain. Le rush n’a pas encore commencé et les prix sont toujours de basse saison.

Ce spectacle était visible à travers plusieurs quartiers de la ville ayant vocation de vendre des habits, tels que Choupot, Maraval, le centre-ville, ou Saint- Eugène. D’autres ont investi les grandes supérettes et les hypermarchés pour faire les achats de première nécessité pour le mois sacré du Ramadhan.

Abdelkrim, cadre du secteur de l’éducation, dit: «J’anticipe ces achats pour avoir la paix durant le mois sacré et éviter les longues queues devant les caisses et surtout éviter la mauvaise surprise des augmentations sauvages des prix des produits de première nécessité à l’approche de ce mois sacré.»

Une autre frange de la société n’avait d’yeux que pour la grande bleue pour profiter de cette belle journée ensoleillée. De Saint Rock aux Andalouses, les plages commençaient à voir arriver du monde vers midi. Les espaces verts et les jardins ont été aussi pris d’assaut par les familles, qui ont bien profité de cette journée chômée payée.