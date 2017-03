Les étudiants en pharmacie protestent

Réagissez

Les étudiants en pharmacie exigent l’ouverture du dialogue...

Les étudiants en pharmacie ont décidé d’observer un sit-in de protestation, aujourd’hui, au niveau de l’ex-Institut de génie maritime d’Oran (IGMO), où se trouve leur institut qui sera fermé à cette occasion.

Ces étudiants, qui protestent depuis trois mois et qui ont entamé une grève de la faim lundi passé, exigent l’ouverture du dialogue avec les ministères de la Santé et de l’Enseignement supérieur, pour répondre à leur demande de passer de la catégorie 14 à la 16, correspondant à leur diplôme de doctorat. Ils ont observé, hier, un sit-in au niveau de la faculté des sciences médicales et annoncé l’organisation d’une marche, cette semaine, vers le siège de la wilaya. «Il ne nous reste que la protestation. Il y a eu plusieurs évacuations de nos camarades qui sont en grève de la faim et les autorités n’ont pas encore réagi», déclare un des grévistes.

Pour rappel, ces étudiants ont également révélé plusieurs lacunes dans la gestion des établissements de santé publique, alors qu’il n’y a pas de recrutement de pharmaciens. «Nous exigeons que la future loi sur la santé oblige les officines, d’une part, à recruter un pharmacien, car il s’agit d’un risque de santé publique que de confier la médication à des vendeurs non qualifiés. Ça nous ouvre également des postes d’emploi. D’autre part, nous constatons qu’il y a rarement de diplômés dans le domaine, soit biologistes ou pharmaciens, qui gèrent les pharmacies dans les établissements de santé. C’est dire que notre mouvement est motivé par des contradictions réelles et sérieuses», rappelle Brahim, un des grévistes.