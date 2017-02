Les étudiants en pharmacie battent le pavé

Réagissez

Les étudiants en pharmacie de l’université d’Oran ont organisé une marche, hier matin, du siège de la CNAS à celui de la wilaya où ils ont observé un sit-in de 9h à midi.

«Nous avons fait une marche et un sit-in pour transmettre nos revendications au ministre de la Santé, après avoir été écoutés par celui de l’Enseignement supérieur.

Les responsables de la wilaya ont assuré que notre plateforme de revendications sera transmise au ministère en vue de l’organisation d’une réunion avec nos représentants», a déclaré un des étudiants. Pour rappel, les pharmaciens ont déjà organisé plusieurs sit-in depuis le début de l’année et les cours à l’université n’ont pas repris leur rythme, enregistrant un retard pénalisant plusieurs promotions. Il y a plus de deux semaines, ces étudiants ont observé un sit-in devant l’EHU 1er Novembre, pour sensibiliser le personnel médical et la population quant aux conditions «précaires» dans lesquelles ils sont formés et risquent d’exercer. Ils exigent une revalorisation du statut de docteur en pharmacie au niveau de la Fonction publique, en passant de la catégorie 13 à la 16. Moussa Bouaachria, un autre étudiant explique : «Il faut que nous soyons classés dans la Fonction publique selon nos diplômes, c’est-à-dire des docteurs.

Nous exigeons également l’ouverture de postes d’assistants après le résidanat, car beaucoup de pharmaciens se retrouvent au chômage, alors qu’ils sont docteurs et spécialistes. Nous souhaitons aussi que la future loi sur la santé oblige les gérants d’officine à recruter des pharmaciens en ouvrant des postes selon leur chiffre d’affaires. Il ne s’agit pas uniquement d’un problème économique en rapport avec le chômage, mais c’est surtout un risque pour la santé publique. Il en est de même pour les structures de santé publique, comme les hôpitaux, où il n’y a pas toujours des pharmaciens qui gèrent les pharmacies».

Les protestataires exigent également la révision des réformes sur la formation des docteurs en pharmacie, ainsi que la mise en place d’inspections d’officines, qui, d’après eux, ne sont pas toujours gérées par des pharmaciens. Par ailleurs, il y a lieu de signaler que la grève des étudiants en pharmacie est l’une des plus longues cette année à Oran. La faculté des sciences médicales n’a pas été épargnée par les grèves depuis le début de l’année, à l’instar de la protestation des enseignants et des étudiants en médecine dentaire, et c’est toute l’université d’Oran qui tourne au ralenti.