Les étudiants en médecine dentaire suspendent leur grève de la faim

Les étudiants en médecine dentaire de l’université Oran 1 ont décidé de suspendre leur grève de la faim tout en poursuivant les rassemblements, et ce, après l’annonce d’une réunion avec des représentants des ministères de la Santé et l’Enseignement supérieur qui se tiendra aujourd’hui, à Alger.

En effet, après une semaine de grève de la faim et plusieurs évacuations d’étudiants aux urgences, les grévistes ont fini par interpeller les pouvoirs publics qui ont rouvert le dialogue. «Je serai à Alger demain pour une réunion entre les représentants de notre coordination sur le plan national et des responsables des différents ministères concernés par notre dossier», a annoncé, dimanche matin, Seddiki Samir, un des représentants de la coordination des étudiants en médecine dentaire.

Cet étudiant avait été évacué, dans la nuit de samedi à dimanche, à l’hôpital après avoir fait une hypotension. «Nous avons décidé de suspendre la grève de la faim mais la protestation continue. Ce n’est qu’à l’issue de cette réunion que nous saurons quoi faire car nous avons constaté que les responsables font la sourde oreille malgré les risques que nous avons pris.

C’est à croire qu’on ne nous prenait pas au sérieux. Aujourd’hui, il est question d’assurer l’avenir de notre profession mais également l’enseignement de cette spécialité et donc il y va de la qualité de nos médecins et de la réputation de l’université algérienne. Ce sont tous ces éléments qui nous poussent à nous révolter», a ajouté notre interlocuteur. Pour rappel, les grévistes en médecine dentaire exigent le passage de la catégorie 14 à la 16, en plus d’autres revendications concernant l’encadrement pédagogique, les postes existant dans les structures de santé publique. Seddiki explique : «Principalement, nous voulons la valorisation de nos diplômes de doctorat dans la Fonction publique en nous accordant la catégorie 16. Nous souhaitons aussi l’ouverture de nouveaux postes et la fourniture du matériel nécessaire».