Les enseignants du lycée Mustapha Haddam protestent

Devant l’hostilité déclarée qui oppose, d’un côté, la censeure et la surveillante générale du lycée Mustapha Haddam du quartier les Castors, et, de l’autre, les enseignants, ces derniers, affiliés au Snapest, ont décidé de réagir et de manifester leur colère.

Ainsi, dans la matinée de lundi dernier, de nombreux enseignants ont observé un rassemblement de protestation pour dénoncer «l’attitude inacceptable» de la censeure et de la surveillante générale à leur endroit. Le chargé de communication du syndicat, dans un communiqué remis à notre rédaction, déclare que les enseignants lancent un appel au directeur de l’éducation de la wilaya afin de réagir et faire cesser, dans les plus brefs délais, les provocations et la mauvaise attitude de ces deux dernières à leur encontre, «surtout, se désolent-ils, en présence des élèves».

T. K.