Les élèves sensibilisés au recyclage des déchets

Réagissez

Cette collaboration a pour objectif d’impliquer les...

Une convention de partenariat tripartite a été signée, hier après-midi, au niveau du centre de tri de Mdina Jdida, entre la direction de l’éducation, celle de l’environnement et l’entreprise de gestion du centre d’enfouissement technique (Epic CET).

Cette collaboration a pour objectif d’impliquer les élèves dans les opérations de tri sélectif des déchets ménagers à travers la sensibilisation et une série d’activités, selon la directrice de l’environnement. En effet, la collecte et le tri sélectif réalisés par les élèves se feront à partir des écoles et des quartiers vers le centre de tri de Mdina Jdida, qui est opérationnel depuis quelques semaines, pour les déchets ménagers triés par les citoyens.

Par la suite, et dans l’objectif de sensibilisation et d’encouragement, des cadeaux en forme de produits issus du recyclage seront offerts aux établissements scolaires et aux élèves ayant participé à ce projet, a-t-on expliqué sur place. Il faut savoir que le centre de tri est une première expérience au niveau de la wilaya. C’est un espace unique en son genre, aménagé en faveur des citoyens voulant s’impliquer dans la préservation de l’environnement à travers la collecte responsable des déchets et le tri.

Plusieurs habitants d’Oran ont déjà manifesté leur intérêt pour cet espace, mais les autorités tablent sur plus d’implication à travers la sensibilisation des écoliers notamment.

Dans ce sens d’ailleurs, la signature de cette convention a été marquée par la présence d’élèves de 5 établissements scolaires différents, venus participer à des activités ludiques et pédagogiques au niveau du centre de tri. Le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, qui a visité le site, n’a pas manqué d’exprimer son satisfecit. Il déclare : «Vous avez compris que l’environnement jouit d’un intérêt particulier dans notre programme d’action.

C’est aussi le cas pour tous les secteurs. Toutefois, nous considérons que le dossier de l’environnement est celui qui va créer l’équilibre à même de valoriser tous nos efforts dans les autres domaines.» Il a annoncé à cette occasion que l’expérience du centre de tri de Mdina Jdida sera bientôt généralisée à toute la wilaya, tout en insistant sur l’implication de tous les acteurs dans ce dossier : «Sachez que ce rendez-vous et ce projet ne sont pas une action conjoncturelle ou un coup médiatique, mais le début d’une longue campagne qui nécessite l’implication de tous.» Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la wilaya d’Oran a procédé à la concession pour la collecte des produits recyclables, comme le carton et le plastique. Les produits collectés sur les boulevards Mascara et Maâta, ainsi que le secteur de Mdina Jdida sont acheminés vers ce nouveau centre.