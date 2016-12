Les écoles d’El Kerma se mettent au tri sélectif

Réagissez

La commune d’El Kerma, à l’ouest d’Oran, prépare, en partenariat avec l’entreprise de gestion des centres d’enfouissement d’Oran (EPIC CET) un programme de tri sélectif au niveau des écoles des trois paliers, a-t-on appris auprès des initiateurs du projet. Ce programme consiste à doter les classes des 15 écoles que compte la commune d’El Kerma de bacs pour récupérer les déchets recyclables, principalement le papier et éventuellement du plastique, a expliqué la responsable du service hygiène de cette APC, Fatma Zohra Belkacem. Quelque 196 bacs, fournis par l’entreprise de gestion des CET d’Oran, seront placés devant les classes de 11 écoles primaires, de 2 CEM et de 2 lycées, précise encore Mme Belkacem.

L’entreprise de gestion des CET d’Oran s’occupera de la collecte des déchets recyclables et leur acheminement vers le centre de tri à Hassi Bounif, a précisé, pour sa part, la directrice de l’entreprise, Mme Dalila Chellal. Ce programme touchera même les sites éloignés, tels El Hamoul et la cité Amel, souligne Mme Chellal, ajoutant que des affiches explicatives pour mieux sensibiliser les enfants seront par ailleurs posées devant les bacs.

Le lancement du programme est prévu à la rentrée des vacances d’hiver prévue pour le 2 janvier. L’installation des bacs et des affiches sera faite pendant le congé pour ne par perturber le déroulement des cours. Une mini-formation est prévue au profit des enseignants appelés à sensibiliser les élèves sur l’importance de la valorisation des déchets et ses retombées écologiques et économiques. Ce programme permettra ainsi de sensibiliser plus de 6000 élèves, dont beaucoup seront en mesure de sensibiliser d’autres personnes de leur entourage comme les membres de la famille, les amis et les voisins, a ajouté la même responsable.