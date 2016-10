Les dialysés crient leur détresse

Réagissez

Les contestataires étaient unanimes quant à la détérioration de leur situation puisqu’aucune solution n’a été apportée pour répondre favorablement à leurs préoccupations.

Ils citent dans ce registre l’absence de moyens de transport destinés aux malades pour effectuer leurs séances de dialyse. Les patients sont livrés à eux-mêmes au grand désespoir des membres de leur association qui ont toujours interpellé les responsables locaux pour leur venir en aide. Hier, les contestataires en avaient ras-le-bol des conditions déplorables dans lesquelles ils se trouvent.

Au problème du transport s’ajoute celui de la convention signée entre la Casoran et les cardiovasculaires pour le cathéter. «En l’absence de l’application de cette convention, les malades sont obligés de débourser 4 millions de centimes alors qu’ils pourraient bénéficier des avantages de cet accord», a souligné M. Bensalem, président de l’association des dialysés.

Les contestataires, rassemblés de 8h30 jusqu’à 11h, ont également dénoncé d’autres contraintes à l’exemple des analyses, des radios et des scanners qu’ils effectuent dans des cliniques privées alors qu’ils pourraient les faire à l’hôpital. En soulignant leur calvaire, le président a précisé que certains patients sont issus de familles démunies et n’ont aucun revenu pour faire face à une telle maladie. «Certains perçoivent des pensions de 3000 DA alors comment peuvent-ils faire face à ces frais ?» s’interroge-t-il, et d’ajouter que «le dialysé est en train de mourir à petit feu».

En interpellant, hier, les responsables locaux, les représentants des dialysés ont été reçus par la secrétaire du wali d’Oran qui leur a assuré que leurs doléances seront soumises au chef de l’exécutif.

En l’absence de solutions concrètes, les dialysés ont menacé de recourir à d’autres mouvements pour faire aboutir leurs revendications.