Les crèches sous la loupe

Les 340 crèches de la wilaya d’Oran sont désormais sous la loupe après le décès du petit enfant de trois ans dans une garderie à Point du Jour.

En effet, les services de wilaya vont prendre de nouvelles mesures de contrôle des établissements agréés. «Il s’agit de vérifier le respect des normes de sécurité. Le nombre d’enfants autorisés sera également contrôlé car les éducatrices ne peuvent pas prendre en charge plus d’un certain nombre. Il s’agit d’une norme qui implique plusieurs paramètres comme l’espace», a expliqué une source de la wilaya. Pour rappel, le wali d’Oran a ordonné la fermeture immédiate de la crèche de Point du Jour où a été retrouvé mort dans une bâche d’eau, l’enfant Mohammed, mercredi. Le directeur de l’action sociale, M. Fodala a fait savoir que c’est la première fois qu’un incident aussi tragique se produit à Oran. Interrogé sur les mesures à prendre suite à ce drame, le DAS a fait savoir que «certainement il y aura des contrôles et que c’est la protection civile qui est en charge de cette opération».

Rien n’a été décidé pour le moment mais des sources de la wilaya ont fait savoir que les membres de l’APW parlent déjà d’une commission qui serait chargée d’étudier la situation en vue de proposer certaines mesures. Il y a lieu de relever qu’en plus des crèches agréées par la DAS, des dizaines d’autres activent dans l’illégalité et échappent au contrôle. Interrogé sur leur nombre, le directeur de l’action sociale déclare : «Nous n’avons pas d’estimation sur le nombre de crèches non agréées dans la wilaya. Leur recensement devrait se faire par les services des enquêtes économiques car il s’agit d’activités réglementées exercées sans autorisation ni registre de commerce». Il faut savoir que les crèches autorisées sont tenues de se conformer à un cahier des charges établi par l’administration selon des normes précises. Ce cahier des charges définit les normes de sécurité mais aussi le contenu et la méthode des enseignements.

Toutefois, les contenus diffèrent d’une garderie à une autre et, malgré les dispositions légales, tout n’est pas respecté. La situation est d’autant plus complexe quand il s’agit de crèches non autorisées qui travaillent avec la seule bénédiction des parents. «Cette tragédie nous apprend l’importance des normes de sécurité et de la légalité. J’espère que tout le monde va réagir avec responsabilité et se mettre aux normes», a commenté M. Fodala. En tout état de cause, le contrôle des crèches le plus rigoureux ne peut être que celui des parents qui doivent être exigeants avec l’établissement où ils mettent leurs enfants.