Les crèches pointées du doigt

Les autorités sanitaires à Oran soupçonnent les crèches d’être le vecteur dans la propagation directe des pneumocoques, bactéries responsables de méningite. 86 nouveaux cas de méningite virale ont été recensés depuis début 2017 à travers le territoire de la wilaya par les services sanitaires, qui confient que la quasi-totalité des cas concerne des enfants de moins cinq ans, qui fréquentent les établissements de garde d’enfants d’âge préscolaire.

«Nous avons enregistré 86 nouveaux cas de méningite virale chez des enfants âgés de 24 mois à 5 ans entre le 1er janvier et le 31 mai derniers. Les crèches semblent être le vecteur principal de la propagation directe de la méningite virale parmi les plus petits», affirme le responsable du service prévention à la direction de la santé. La fréquentation des crèches est un facteur déterminant pour la propagation de nombreuses maladies infectieuses.

Les garderies constituent un endroit idéal pour la transmission de toutes sortes d’infections pour les enfants en bas âge. Les bambins sont entassés dans des appartements exigus sans aération et où les conditions de salubrité les plus élémentaires ne sont pas respectées par les nourrices : des couches bébés égarées ici et là, une seule toilette pour une trentaine ou cinquantaine d’enfants, etc. Les contrôles des services de la DAS avaient révélé plusieurs déficits dans les crèches de la wilaya. Les conditions d’accueil des bambins dans nombre de garderies ne sont soumises à aucune norme.