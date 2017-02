Les commerçants et les artisans s’organisent

Réagissez

Le bureau local de l’association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCA) est né, hier, à Oran. Une assemblée présidée par M. Boulenouar, président de l’ANCA, a été organisée à l’hôtel Liberté afin d’élire la composante de ce bureau. L’ANCA s’est fixée d’installer, avant la fin mars, des bureaux dans les 48 wilayas du pays. Il s’agit d’une association purement professionnelle et non syndicale et dont les objectifs sont clairs, a souligné son président. Il est question de promouvoir l’environnement économique et commercial, de proposer des lois et une série de dispositions pour améliorer l’activité et surtout développer la production nationale. Les lois ne sont en effet plus adaptées à la réalité économique actuelle, ce qui incite désormais les commerçants et artisans algériens à s’inscrire dans cette démarche innovatrice qui vise à faire part de leurs suggestions pour contribuer au développement économique et améliorer le secteur du commerce de détail et celui des artisans.