M’dina J’dida

Les commerçants dénoncent la prolifération de l’informel

Réagissez

Les commerçants de la rue Stambouli Benaïssa et du boulevard Mascara, dans le quartier de Mdina Jdida, ont organisé, hier matin, un sit-in sur le boulevard Ahmed Zabana, pour exprimer leur ras-le-bol face à l’informel qui ne cesse de prendre des proportions de plus en plus alarmantes.

Au total, une trentaine de commerçants contestataires se sont donné le mot pour exiger l’évacuation des vendeurs ambulants. Comme le sit-in s’est déroulé à côté de l’hôtel Charm Cheikh, 40 agents parmi le personnel de cette structure hôtelière ont, eux aussi, rejoint la contestation pour exprimer leur colère face au squat de l’espace public. Selon M. Taheri, coordinateur de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (Ugcaa) d’Oran, à laquelle sont affiliés les protestataires, «il est devenu quasiment difficile d’exercer une activité commerciale au niveau de ces rues à cause du nombre croissant de commerçants ambulants. Ceux-ci empêchent l’accès des clients aux magasins, ce qui se répercute négativement sur l’activité». A cela s’ajoutent les menaces à l’arme blanche dont font souvent l’objet les commerçants. «Ce diktat a fini par nous exaspérer», a indiqué un des protestataires, qui dit avoir été menacé pour avoir demandé aux ambulants de libérer l’entrée du magasin. Le coordinateur a rappelé que plusieurs plaintes et correspondances ont été adressées aux responsables locaux pour que ces rues soient libérées. Hier, les policiers étaient sur place. Des garanties leur ont été données, selon notre interlocuteur, pour que des solutions soient trouvées au problème. Les contestataires exigent, pour faire face au squat des espaces publics et aux menaces des ambulants, que des mesures fortes soient prises. Dans le cas contraire, ils menacent de recourir à de nouvelles protestations.

F. A.