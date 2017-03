Les chauffeurs de bus et de poids lourds pointés du doigt

Réagissez

Souvent, les poids lourds, les bus de transport en commun et autres véhicules professionnels sont à l’origine des accidents mortels.

Selon M. Bendib, inspecteur régional du travail, en 2016, 211 accidents de la circulation impliquant des chauffeurs professionnels ont été recensés dans les wilayas de Mascara, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Aïn Témouchent, Mostaganem et Oran. Ces sinistres ont fait 24 morts, entre chauffeurs et missionnaires. «A Oran, durant la même période, il a été recensé 54 accidents de la route ayant fait 6 morts», a-t-il ajouté. Un accident peut être dû au conducteur qui ne respecte pas le code de la route, au non-respect des règles de conduite, aux véhicules professionnels, notamment lorsqu’il s’agit de longs trajets, aux véhicules qui ne répondent pas aux normes ou alors à l’état de la route. D’autres chauffeurs ne respectent pas la durée légale de conduite, chose qui présente un grand danger pour les usagers de la route. «Sans aucune qualification particulière, la grande part de responsabilité revient au conducteur souvent imprudent ou carrément ignorant les règles d’usage en la matière», dira M. Bendib. Pour sensibiliser les chauffeurs et les employeurs, une journée a été organisée, hier, à l’université Ahmed Ben Ahmed 2 (Belgaïd).

«Cette journée est une opportunité pour rappeler les mesures à prendre dans le recrutement des chauffeurs professionnels, comme les visites médicales d’embauche et les visites périodiques. Certains sont atteints de maladies chroniques, comme le diabète, l’hypertension artérielle, d’autres sont épileptiques et une grande partie ignore sa maladie», souligne M. Bendib. Chaque année, ces accidents, causés par des chauffeurs professionnels, font des centaines de blessés et des dizaines de morts. Il faut savoir que l’incidence financière des accidents de la route est très importante.

Les coûts directs et indirects reviennent à des milliards annuellement aux caisses de sécurité sociale. Notons que la rencontre a été animée par des cadres de l’inspection de travail, de la CNAS, de la sûreté, de la gendarmerie, de la protection civile, de la justice et des universitaires. Parmi les thèmes débattus lors de cette journée, «Les obligations légales de l’employeur pour assurer la sécurité des chauffeurs», «Le facteur humain dans les accidents de la circulation causés par les poids lourds», «Le cadre juridique de la responsabilité du conducteur», «L’importance du repos dans les longs trajets», entre autres.