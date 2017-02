Les Castors : Les citoyens face à la bureaucratie de l’administration

Réagissez

Les usagers de plusieurs administrations font face à la hogra

«Je n’ai pas pu obtenir un certificat de résidence pour ma femme au niveau de l’APC des Castors en présentant tous les papiers requis», se désole, dépité, un citoyen qui a fait d’incessants va-et-vient et, à chaque fois, la queue — ce guichet ne désemplit pas — pour finalement être renvoyé bredouille.

«J’ai présenté tous les documents requis.» A commencer par la quittance de Sonelgaz attestant de l’adresse du demandeur : «On m’a dit que la date doit être mentionnée en haut, alors qu’elle figure en bas.» Qu’à cela ne tienne, l’administré se rend à l’agence Sonelgaz de Bel Air pour faire mentionner la date en haut.

A ce niveau, on sait que c’est une «exigence» de la délégation communale El Makkari (Les Castors). Donc, il n’est pas le premier. «De retour, on me dit que la quittance Sonelgaz ne fait pas foi et que je dois présenter une pièce justifiant ma domiciliation». Ne disposant pas encore de l’acte de propriété, l’administré se fait, tout même, délivrer un acte provisoire et revient, plein d’espoir, au guichet censé lui délivrer cette fameuse résidence.

Et là, la grosse tuile ! On exige la présence de sa femme «en chair et en os», alors que l’administré (son mari) muni de la carte d’identité de son épouse, de son acte de naissance et de l’acte de mariage, leur avait expliqué qu’elle était malade et alitée et qu’elle ne pouvait pas se déplacer. Devant le refus de l’agent au guichet, il sollicite la chef de service qui maintient le refus et lui dit : «Ramenez-la (sa femme) dans une voiture ici pour que je puisse la voir.»

De tels déboires demeurent, malheureusement, monnaie courante, malgré toutes les promesses des pouvoirs publics centraux d’alléger les procédures administratives, et, partant, faciliter la vie aux citoyens. Pour illustrer cet état de fait, le permis de conduire n’est pas considéré comme une pièce officielle au niveau de l’APC d’Arzew. «Même pour une simple autorisation paternelle pour ma fille pour une sortie d’études avec son CEM, on m’a refusé la légalisation avec le permis de conduire», se désole un citoyen.