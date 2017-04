Les caractéristiques du drapeau algérien ne sont pas toujours «respectées» !

Réagissez

Il y a des détails qui n’échappent pas à l’œil vigilant de certains citoyens, et c’est ce que l’un d’eux a relevé concernant la représentation du drapeau algérien lors de cette campagne électorale.

Un détail de celui-ci apparaît en arrière-fond des candidats (ou parfois représentants des partis) qu’on a enregistré pour les passages réguliers à la Télévision algérienne et reprenant l’affiche portant le slogan «Tous concernés». «L’image du drapeau est codifiée par une loi datant de 1963 et même si on n’en prend qu’un détail, ses caractéristiques doivent être respectées», fait remarquer cet habitant d’Oran.

En effet, parmi les caractéristiques qui définissent l’emblème national, hormis la forme du croissant, les dimensions (en proportions) des cercles qui le forment et celui qui circonscrit l’étoile, il y a le fait que celle-ci doit être imprimée entièrement sur la partie blanche avec deux pointes qui se situent sur la petite médiane (la ligne verticale qui sépare le blanc du vert) et la pointe opposée sur la grande médiane (la ligne imaginaire horizontale qui divise le drapeau sur sa longueur). Sans s’attarder sur les proportions difficiles à détecter, c’est ce détail flagrant qui n’est même pas respecté par l’image diffusée lors de l’émission réservée aux candidats, car «on voit bien que les pointes de l’étoile rouge ne sont pas orientées correctement et qu’elles débordent largement sur le vert», ajoute le même citoyen, qui a publié cette remarque sur sa page Facebook en appuyant le côté grave de la chose. L’erreur n’est sans doute pas intentionnelle, mais aujourd’hui avec les moyens technologiques, il suffit aux graphistes d’aller sur n’importe quel site officiel pour prendre telle quelle l’image du drapeau, quitte à n’utiliser que ce détail du milieu !