Les cahiers des charges prêts avant la fin du premier semestre 2017

Réagissez

Les cahiers des charges relatifs à l’octroi de foncier...

Intervenant lors d’une journée d’étude organisée par le Forum des chefs d’entreprise (FCE) sur la loi de finances 2017, le directeur des Domaines a précisé que «toutes les procédures d’application de la loi permettant aux investisseurs privés de créer des zones d’activités sont en cours d’élaboration, notamment les cahiers des charges, et seront annoncées avant la fin du premier semestre». Répondant à une question de M. Khaldoune, directeur de la PME à Oran, le directeur des Domaines a expliqué que «les terres agricoles ne sont pas concernées par ces mesures et que le gouvernement s’appuiera sur les nouvelles mesures introduites par la loi de finances 2017 pour appliquer la loi permettant aux opérateurs privés d’aménager des zones d’activités».

Lors des débats, M. Mâalam a rappelé que le gouvernement a initié cette mesure, en réponse aux exigences de la conjoncture à travers l’amélioration du climat des affaires en encourageant la création de l’activité industrielle et en permettant au Trésor public de bénéficier de nouvelles ressources de financement. En outre, cette séance de débats sur la loi de finances 2017, animée par le journaliste Kahled Drareni, en présence de plusieurs personnalités, responsables locaux, chefs d’entreprise et élus, à l’instar du recteur de l’université d’Oran 2, M. Amroun, ou encore le sénateur Kazi Tani. Les débats ont porté sur les attentes des entreprises concernant les nouvelles mesures introduites par la LF 2017, ainsi que les perspectives d’investissement. La deuxième partie des débats a été marquée par l’intervention du directeur régional des Douanes algériennes et les dispositions fiscales de cette loi. R. Benchikh