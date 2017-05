Les boulangers sensibilisent les consommateurs contre le gaspillage

Réagissez

Une conférence de presse a été animée par Bakhchi Fawzi, président du club des artisans boulangers de la wilaya d’Oran, en fin de semaine dernière, au centre des facilitations à haï Emir (ex-Miramar).

«Un million de baguettes de pain sont produites quotidiennement par les 520 boulangers répartis à travers le territoire», a-t-il indiqué. Un chiffre qui démontre toute l’ampleur du gaspillage constaté chez les citoyens. A cet effet et à l’occasion du mois sacré de Ramadhan, il lance un appel pressant aux citoyens afin de ne pas gaspiller le pain. Ce dernier, au même titre que les produits servant à la panification, assure-t-il, seront disponibles au cours de ce mois. Au cours de cette réunion avec la presse, ce responsable a dressé le bilan d’activité semestriel du club.

Un bilan marqué par la formation et la promotion des stagiaires dans les métiers de la boulangerie et de la pâtisserie. Ceci suite à la convention établie avec la direction de wilaya de la formation professionnelle. «Depuis sa création en octobre 2016, le club des boulangers a assuré la formation d’une quarantaine de stagiaires. Une trentaine d’apprentis sont pour leur part en formation au centre de formation professionnelle de haï Badr et dont la sortie est prévue ce jeudi 25 mai», affirme le conférencier. Toujours dans le domaine de la formation, M. Bakhchi a annoncé qu’une délégation composée de 5 jeunes artisans pâtissiers a séjourné à Marseille (France) jusqu’au 26 du mois courant en vue d’une formation dans leur spécialité. Une formation assurée par un chef pâtissier français de renom.