Les boulangers dans le désarroi

Réagissez

Ces seize dernières années, sur les 800 boulangers qui...

Le bureau de wilaya affilié à l’Association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCA) a été créé mercredi à Oran.

Les 11 membres du bureau ont été élus lors d’une assemblée générale des boulangers organisée au siège de l’association à Bir El Djir. Lors de cette rencontre, organisée en présence du porte-parole du bureau national de l’association, du président du bureau de wilaya et du président de la section des boulangers, Faouzi Baïche, les boulangers ont dénoncé leur calvaire dû à l’augmentation des prix de la levure et de l’améliorant, aux charges excessives et à la non-disponibilité de la matière première.

La corporation travaille à perte et n’arrive plus à joindre les deux bouts, selon les intervenants. Depuis 2001, sur les 800 boulangers activant à Oran, seulement 420 continuent à exercer, la moitié est partie, a noté le président de la section des boulangers. Il précise, à ce titre, qu’une réunion sera tenue prochainement pour soulever les problèmes de la corporation et mentionner également les propositions qui seront soumises aux instances centrales. Pour sa part, le président de l’ANCA, Tahar Boulenouar, a annoncé la création prochaine d’une fédération nationale des boulangers relevant de l’ANCA, pour réorganiser l’activité et surtout répondre aux attentes de la corporation. Une rencontre nationale est prévue prochainement à Alger, apprend-on.