Les Andalouses : Coup d’envoi de la saison estivale

Le coup d’envoi de la saison estivale 2017 sera donné, ce jeudi à partir de 14h, aux Andalouses, a indiqué la direction de wilaya du tourisme et de l’artisanat.

Selon le directeur, Belabbes Omar, toutes les dispositions ont été prises sur les plans matériel et organisationnel pour la réussite de cette nouvelle saison estivale, qui va donner lieu à l’autorisation des baignades à travers les 34 plages des 14 communes balnéaires de la wilaya. Pour ce qui est du transport des estivants vers les plages, selon M. Rezzoug, responsable de la direction des transports d’Oran, un renforcement des dessertes à travers le littoral oranais est prévu à partir de cette semaine.

Il sera assuré par les transporteurs privés et publics, ainsi que l’entreprise ETO, qui vient de dégager, à cet effet, une flotte de plus d’une centaine de cars de son parc roulant qui seront mobilisés pour cette saison estivale. En outre, il a été demandé à la wilaya d’autoriser l’implantation, au niveau du quartier Sidi El Houari, d’un emplacement provisoire de stationnement afin de permettre aux autobus d’assurer les départs et les arrivées vers le littoral de la Corniche.

Rappelons aussi qu’il est prévu le lancement officiel, le 5 juillet prochain, de la nouvelle ligne maritime Oran-Aïn El Turck. Toujours, dans le cadre de la saison estivale, la direction de l’artisanat, avec le concours de la Chambre de l’artisanat et des métiers, va organiser, à partir du 1er juillet, des expositions-ventes de produits de l’artisanat, avec la participation des artisans venus de plusieurs régions du pays.

Enfin, le service de l’animation de la DJS a élaboré un programme pour l’animation culturelle des communes durant les deux prochains mois de la saison estivale. Ce programme, qui débutera dans la soirée du 4 juillet, aura lieu au Jardin méditerranéen, avec des concerts musicaux qu’animeront, dès 22h, les troupes invitées à cette occasion.