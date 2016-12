Les agents de sécurité protestent

Réagissez

Dimanche, 400 agents de la sûreté interne de l’activité LRP-Aval se sont rassemblés pour réclamer leur titularisation.

La réunion, tenue le 30 novembre dernier à Alger en présence des cadres centraux et des syndicats, avait prévu de régler les problèmes posés par le collectif, notamment en ce qui concerne la permanisation du personnel et la reconstitution des salaires, a-t-on appris auprès des protestataires. Un délai d’une semaine a été accordé aux employeurs pour prendre en charge leurs préoccupations, fait-on savoir. Depuis, seules quelques revendications socioprofessionnelles ont été satisfaites, alors que le contrat CDI exigé par les agents de la sûreté interne n’a pas été pris en considération.

Les 600 agents de sécurité recrutés en 1998 n’ont jamais bénéficié des avantages accordés au personnel permanent, a indiqué, hier, leur représentant. Cette titularisation est exigée, conformément aux articles 8 et 12 de la loi 90-11 et à la convention collective de l’entreprise. Le personnel revendique, également, la reconstitution du salaire, autrement dit l’application d’une seule grille pour tous les travailleurs permanents et contractuels. Dimanche, en l’absence du syndicat, les contestataires ont refusé de s’entretenir avec les responsables et ont annoncé la création bientôt d’un syndicat autonome pour satisfaire leurs doléances.