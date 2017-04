Le Snapest renouvelle ses structures

Réagissez

Le Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (Snapest) a procédé, samedi, au renouvellement de ses structures au niveau de la wilaya d’Oran, en présence du coordinateur national du syndicat, Meziane Meriane, du directeur de l’éducation de la wilaya d’Oran et des représentants des collectivités locales. Lors de l’assemblée générale élective qui s’est tenue au lycée Sâad El Hachemi Amar Aïcha, à haï Zitoune, les 172 membres ont élu, en premier lieu, le nouveau coordinateur de la wilaya d’Oran, en la personne de Benaïssa Adel. Ce dernier, professeur d’EPS au lycée Emir Khaled d’Arzew, membre du bureau de wilaya et du conseil national, a été élu en remplacement de Rahbi Mokhtar.

Les membres de l’AGE ont, par la suite, procédé à l’élection des 70 membres du conseil de wilaya, qui, à leur tour, ont élu les 12 membres du bureau. Contacté après son intronisation, Benaïssa Adel a déclaré que son objectif premier est de se rapprocher de la base et d’être à l’écoute des collègues pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations.

«Nous allons aussi œuvrer pour que le professeur du secondaire retrouve sa vraie valeur», dira le nouveau coordinateur, en rappelant que le Snapest est, exclusivement, le syndicat de cette catégorie d’enseignants. Par ailleurs, M. Benaïssa a abordé d’autres points sur lesquels lui et son bureau vont s’atteler pour, d’une manière générale, améliorer les conditions de travail du professeur et, partant, la qualité de l’enseignement. Parmi ces conditions, l’aspect sécuritaire «à l’intérieur et à l’extérieur» des établissements n’est pas des moindres. «On veillera également à la stricte application de la règlementation en ce qui concerne par exemple les mouvements (mutations), le respect des droits du professeur auquel, dans certains cas, on impose la prise en charge des trois niveaux en même temps ou l’enseignement d’une matière qui n’est pas sa spécialité. Notre syndicat restera, bien sûr, un partenaire social qui prône, avant tout, le dialogue», conclut M. Benaïssa. Le Snapest, apprend-on, compte 1370 adhérents au niveau de la wilaya d’Oran.