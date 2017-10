Le Salon des énergies renouvelables s’ouvrira demain

Réagissez

Une douzaine de microentreprises créées dans le cadre des dispositifs d’aide aux porteurs de projets prendront part à la 8e édition du Salon international des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable ERA 2017, qui s’ouvrira, demain, au centre des Conventions d’Oran.

Cet espace est dédié à la promotion de l’entrepreneuriat et de l’employabilité des jeunes. Des entrepreneurs spécialisés en économie verte seront donc présents à ce Salon, qui sera également marqué par la participation d’exposants nationaux et étrangers spécialisés dans le domaine des énergies renouvelables, des énergies propres.

Cet événement s’inscrit dans l’alternative incontournable qui consiste à construire une économie nationale diversifiée et plus compétitive, impliquant une transition énergétique qui intègre l’émergence d’une filière des énergies renouvelables. Organisé par Myriade Communication, ERA 2017 bénéficie du contexte favorable créé par l’impulsion donnée au programme des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique par le chef de l’Etat qui en a souligné le caractère de priorité nationale. Il offrira aux professionnels qui opèrent dans le domaine des énergies renouvelables, le cadre propice et répondra à leurs besoins de communication sur leurs activités et leur savoir-faire.