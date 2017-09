Le projet réceptionné en 2018

Réagissez

Le projet de réhabilitation de la salle de cinéma Marhaba (ex-Escurial), lancé il y a quelques mois, est en bonne voie et sera réceptionné l’année prochaine à la grande joie des amoureux du 7e art, a-t-on appris de sources communales. A l’arrêt pendant plusieurs mois, les travaux avaient été relancés suite à des instructions du maire d’Oran, qui avait ordonné l’ouverture d’une enquête. Une fois les insuffisances cernées, une entreprise spécialisée dans la restauration de ce patrimoine a été désignée pour concrétiser ces travaux tout en respectant l’aspect architectural datant de l’époque coloniale. L’APC d’Oran a débloqué 6 milliards de centimes pour la réalisation du projet, lequel fait l’objet d’un suivi régulier des élus locaux, indique-t-on. Outre la réhabilitation de la salle de cinéma Marhaba, de grandes opérations sont initiées par les services de la commune d’Oran pour l’aménagement d’autres infrastructures, à l’exemple du théâtre de Verdure et du Conservatoire municipal. Ces projets s’inscrivent dans le cadre des dispositions prises en prévision des Jeux méditerranéens de 2021. Il s’agit de travaux de confortement de la scène, d’aménagement des allées et des loges des artistes, ainsi que du remplacement des sièges détériorés. Le plan quinquennal 2013-2017 de la commune d’Oran prévoit aussi la réhabilitation et la modernisation de la salle de cinéma El Feth et la mise à niveau de la bibliothèque communale.