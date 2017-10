Le projet de restauration réceptionné en décembre prochain

Réagissez

l Le projet de restauration de la chapelle Santa Cruz, pris en charge...

«Le chantier de restauration de Notre-Dame de Santa Cruz a atteint un taux d’avancement de 90%. Les travaux devront être achevés en décembre 2017. Une cérémonie d’inauguration de la chapelle est prévue avant la fin de l’année», confie notre interlocuteur.

La restauration de la tour, de la statue de la Vierge et des extérieurs de la chapelle a d’ores et déjà été finalisée alors que les travaux des grandes galeries entourant l’esplanade sont en voie d’achèvement. Une nouvelle promenade a été créée pour les visiteurs grâce aux travaux de confortement structurel de ces grandes galeries. L’évêque d’Oran a également annoncé la tenue, mercredi prochain (25 octobre), au centre Pierre Claverie (St-Eugène), d’une conférence pédagogique sur la «maîtrise d’œuvre sur un chantier de monuments historiques».

Cette conférence pédagogique organisée par l’Association diocésaine d’Algérie, dans le cadre du projet de restauration du sanctuaire Notre-Dame de Santa Cruz, sera animée par l’architecte et historien d’art, Xavier David, et l’assistant maître d’ouvrage, Jean Coiraton.

L’architecte Xavier David a supervisé, entre 2007 et 2010, le chantier de restauration de la basilique Notre-Dame d’Afrique sur les hauteurs d’Alger, et entre 2010 et 2013, le projet de rénovation de la basilique Saint-Augustin à Annaba. Les autorités locales avaient confié en 2014 la maîtrise d’ouvrage déléguée du projet de restauration de la chapelle de Santa Cruz à l’Association diocésaine d’Algérie.

Un montage financier (contributions publiques, mécénat d’entreprises, donateurs privés) a été nécessaire pour mobiliser 600 millions de dinars, soit environ six millions d’euros, pour financer les deux phases de la première tranche de ce projet (restauration des constructions). La chapelle de Santa Cruz exposant une statue de la Vierge Marie a été construite en 1850 après la terrible épidémie de choléra de 1849 qui avait fait des milliers de victimes à Oran.