Le programme coopératif PAJE mise sur la formation

«Cette réunion des associations de la wilaya d’Oran marque le lancement des formations aux métiers de coach en insertion professionnelle et chef de projets événementiels.

Ceci dans le cadre du Programme d’appui jeunesse emploi-(PAJE)», a indiqué Rachid Bouaoula, chef du projet PAJE au sein de l’association Aspein, à l’occasion d’une cérémonie d’ouverture. «La faible qualification, la méconnaissance des règles de fonctionnement du marché et des dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle sont des aspects dominants chez les demandeurs d’emploi», a souligné, pour sa part, Hassan Rachedi, président de l’Association pour la promotion de l’entrepreneuriat et l’innovation (Aspein). Et ce dernier de poursuivre : «Qu’ils soient diplômés ou pas, ils ne maîtrisent généralement pas les outils de communication qui permettent d’approcher l’employeur. Ils ont des difficultés à s’exprimer en public et manquent de confiance en soi.

Ainsi les jeunes diplômés (120 000 qui arrivent sur le marché du travail) sont dans une situation de fragilité psychologique et sociale. Sans projet professionnel, ils subissent souvent les effets destructeurs du chômage». C’est donc dans ce contexte que les organisations de la société civile ont un rôle, notamment à travers la promotion des métiers associatifs destinés à accompagner les personnes en situation de fragilité.

L’objectif étant de permettre aux associations d’intervenir sur les questions d’employabilité et entrepreneuriat par la formation de coachs en insertion professionnelle et de doter les associations de chefs de projets événementiels. Ainsi, 21 coachs en insertion professionnelle et chefs de projets événementiels recevront une formation de 9 mois. Le premier atelier démarrera au début du mois de novembre. Pas moins de 22 associations ont été retenues à Oran sur les 82 prévues au niveau national. L’Algérie et l’Union européenne ont signé, en décembre 2012, une convention de cofinancement de 26 millions d’euros€ pour la mise en œuvre d’un programme d’appui au développement et la mise en œuvre des politiques nationales de la jeunesse et de l’employabilité des jeunes dénommé Programme d’appui jeunesse emploi (PAJE). Le PAJE intervient dans 4 wilayas pilotes : Oran, Béchar, Annaba et Khenchela.