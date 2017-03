Le principal accusé condamné à deux ans de prison ferme

Réagissez

Mise en délibération depuis le 28 février dernier, le procès en appel de l’affaire Knauf vient de connaître son épilogue. La peine de 2 ans de prison ferme, prononcée par le tribunal de première instance, a été confirmée contre B.A., représentant de cette société.

Quant aux autres cadres de la société Knauf mis en cause, S.O. a écopé d’un an de prison ferme et M.B. et M.A. ont été condamnés à un an de prison avec sursis, alors que K.B. a été acquitté. Les griefs retenus contre eux portent sur l’«entrave à la législation des changes», «fuite de capitaux» et «corruption». Ceux qui ont été accusés de fuite des capitaux ont été relaxés. Cette affaire a éclaté suite à une commission rogatoire allemande. Le principal mis en cause, représentant de Knauf, un Algérien installé en Allemagne, aurait reçu sur son compte des sommes qui atteindraient 230 000 euros. Les prévenus, devant la cour d’appel, ont réfuté en bloc les accusations retenues contre eux. Une aggravation de la peine avait été alors requise lors du procès en appel. La défense plaidera la non-culpabilité, revenant sur le fait qu’aucune preuve n’a été fournie. Rappelons qu’en 2006, il y a eu le rachat de la plâtrière publique de Fleurus (Oran) par le groupe Knauf, qui est une multinationale dont le siège est basé en Allemagne.