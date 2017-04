Le prévenu condamné à 5 ans de réclusion

Réagissez

Le mis en cause, A. M. A., accusé dans une affaire d’ «apologie à groupe terroriste» et «menace par courrier électronique», a été condamné à 5 ans de réclusion, cette fin de semaine, par le tribunal criminel de la cour d’Oran.

Ces faits remontent au mois de février 2016, lorsque le consulat de France à Oran, et plus particulièrement le vice-consul, a reçu par mail des messages d’insultes et de menaces. Par la suite, ces menaces ont pris une autre tournure, pour devenir une menace terroriste. En effet, le courriel reçu comportait un texte de menace de mort et des photos de têtes décapitées, de même qu’il comportait des menaces contre la Coupe d’Europe, qui devait se tenir en 2016. L’expéditeur de ces messages avait alors annoncé que «des attaques auront lieu pendant cette manifestation». L’adresse mail de l’expéditeur est enregistrée et une plainte a été déposée.

L’enquête ouverte interpellera le propriétaire de cette boîte, un certain B. R. Confronté à ces faits et interrogé, il expliquera que le mis en cause, cité plus haut et qui active dans le domaine de l’informatique, lui a ouvert une boîte mail pour expédier une demande de visa qui lui a été accordé, c’est tout ce qu’il sait. De là démarrera une autre enquête et A. M. A. est alors interpellé et confronté à ces faits. Il ne tardera pas à les reconnaître et donnera les raisons de ce comportent, disant qu’il a été jaloux de B. R. à qui le visa a été accordé, alors que lui, il essuie à chaque fois des refus depuis 2012.

«C’est par pure vengeance que j’ai agi de la sorte», dira-t-il. Cité ce jeudi à la barre du tribunal criminel, il ne changera pas de déclaration, reconnaissant que «ce sont des menaces sans fondement et que les photos expédiées ont été prises sur le Net». Mais le magistrat l’accrochera sur un point: «Pourquoi a-t-il utilisé une certaine application appelée ‘‘TOR’’ , qui consiste à brouiller son adresse IP, s’il n’avait pas bien préparé tout cela ?» «Votre honneur, insistera le prévenu, cette application, je l’ai téléchargée du Net et je ne voulais pas être pris, c’est tout». «Mais, si on ne vous avait pas localisé, vous seriez passé à autre chose», rétorque le président de l’audience.

S’étant constitué partie civil, le consulat de France d’Oran a, par la voix de son avocat, demandé le dinar symbolique. Le représentant du ministère public a requis la peine de 10 ans de réclusion, insistant sur la gravité des faits. La défense du mis en cause insistera sur les griefs tentant de démontrer que son mandant n’a aucun lien avec les groupes terroristes.