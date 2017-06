Le peintre Sabeur Mazouz Bachir exposera

Réagissez

Sous le thème «Contemplation esthétique», la galerie d’art Civ-œil, sise à Miramar, abritera, du 18 au 31 juin, une exposition de l’artiste-peintre Sabeur Mazouz Bachir.

Un total de 25 toiles et tableaux de l’artiste, -qui s’inspire dans son travail de l’abstrait émotionnel en mettant en relief la beauté et la nature-, seront exposés. Notons que la galerie Civ-œil, pendant le mois sacré, ouvre ses portes chaque soir à partir 22h30, pour permettre aux amateurs de venir contempler les différents tableaux exposés.

L’artiste-peintre Sabeur Mazouz Bachir, né à Oran en 1961, fait partie de la deuxième génération des artistes formés durant les années 1980-1990 dans la peinture abstraite par l’Ecole des beaux-arts d’Oran. Il a participé dans les années 1980 au syndicat d’initiative et du tourisme, par des expositions de groupe et d’autres personnelles, avec nombre d’artistes et peintres locaux de sa génération, dont Ouadah Habib, Chertiet Ali et Sedoukhi Mohamed. Ils deviendront les précurseurs de la relance de cet art à Oran, malgré le manque de galeries d’exposition à cette époque. La décennie noire a malheureusement poussé certains artistes-peintres à s’exiler, ou se renfermer dans leurs ateliers. Sabeur Mazouz Brahim travaille actuellement comme enseignant de dessin à l’Ecole nationale des beaux-arts d’Oran.