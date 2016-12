Placé sous mandat de dépôt pour transfert illégal de devises

Le patron de Mobilart remis en liberté provisoire

Le palais de justice d’Oran

Le patron de Mobilart et propriétaire des fameuses quatre plus hautes tours en verre, sises au quartier Les Falaises à Oran, Toufik Taleb, arrêté le 27 décembre à l’aéroport d’Alger et placé sous mandat de dépôt, a comparu, jeudi dernier, devant la cour d’appel d’Oran.

Il avait été accusé d’avoir transféré illégalement la somme de 690 000 euros et avait ensuite quitté le territoire national pour l’Espagne, avant de décider de revenir en Algérie. Sa défense, composée de deux avocats, a présenté une requête demandant sa liberté provisoire, invoquant le mauvais état de santé du prévenu. Selon la défense, «l’accusé n’a pas fui vers l’Espagne, comme cela a été rapporté, mais il est allé dans ce pays pour se soigner il y a plus de quatre années. Durant son séjour en terre ibérique, son état de santé s’est aggravé. Il a subi de lourdes interventions, dont une greffe hépatique.» «Avant cette dernière intervention, dira l’un de ses avocats, il lui a été formellement interdit de quitter la ville où il se trouvait. Il était en attente d’un donneur de foie. Une fois qu’il a senti que sa santé le lui permettait, il s’est rendu au niveau de l’ambassade algérienne d’Espagne et a demandé la carte bleue pour rentrer dans son pays, car il n’avait pas de passeport.» Et la défense de plaider : «Mettre cette personne atteinte d’une maladie lourde en détention peut avoir de très graves conséquences. Il est impératif qu’il vive dans un endroit aseptisé, vu son état. Un simple froid peut empirer son état.» Suite aux délibérations, la requête introduite par la défense a été acceptée. Cette affaire a débuté en mars 2009, après que les autorités espagnoles ont informé leurs homologues algériennes sur un transfert suspect de fonds. Une liste comportant 43 noms, dont celui du gérant de Mobilart, avait été communiquée aux autorités algériennes, les informant des transferts épisodiques d’importantes sommes vers l’Espagne. Dès le lancement de l’enquête, la Banque d’Algérie avait signifié aux banques primaires l’interdiction de toute opération de commerce extérieur pour Mobilart. Le passeport de Taleb Toufik a été confisqué par la BEF d’Oran.

S. Moncef