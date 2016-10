Le parc pour poids lourds mis en service en 2017

Réagissez

Le parc destiné au stationnement des poids lourds, y compris les camions de transport de marchandises, sera mis en service à partir de l’année prochaine.

Le président du syndicat UNAT d’Oran a noté, hier, qu’il sera réalisé face au nouveau stade, à Sidi El Bachir, et un cahier des charges sera établi afin de réglementer les conditions de son exploitation et de sa concession. Le parc entrera en service début janvier 2017 pour répondre aux doléances des transporteurs de marchandises et des poids lourds et régler le problème de stationnement à l’intérieur du tissu urbain. Ce parc sera doté de plusieurs commodités, ce qui permettra d’améliorer la prestation de service. A noter que plusieurs transporteurs ont dénoncé les conséquences fâcheuses engendrées par le manque flagrant d’espaces réservés pour le stationnement de leurs engins.