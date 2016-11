Le marché de proximité sera transformé en salle omnisports

Réagissez

Le marché de proximité de Maraval sera transformé en salle omnisports.

La décision, initiée par les services de l’APC d’Oran, fait suite à l’instruction du wali d’Oran, qui porte désormais sur la modification de la vocation de ces marchés de quartier inexploités. Cette opération va cibler toutes les enceintes ayant été réalisées dans le cadre de la lutte contre l’informel et qui sont toujours désertées par les bénéficiaires.

A vrai dire, plusieurs marchés de quartier ont été réalisés pour répondre aux besoins des habitants et insérer les commerçants informels dans le circuit légal. Toutefois, ce concept n’a pas donné les résultats escomptés, puisque plusieurs marchés sont restés inoccupés, à l’exemple de celui de hai En Nour, Maraval et tant d’autres répartis à travers la commune. Ainsi et pour renflouer les caisses de la commune, les services de la wilaya ont décidé de lancer des avis d’adjudication afin de transformer ces enceintes en structures sportives ou autres.

La wilaya d’Oran compte désormais une vingtaine de marchés de proximité et trois autres sont en projet. La direction du commerce avait réalisé les travaux de réhabilitation de 25 marchés couverts à travers la commune d’Oran. Cette opération visant à préserver ces marchés de la dégradation vient en application des directives du ministère de tutelle.