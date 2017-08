Le marché de l’USTO sera réhabilité

Réagissez

La réhabilitation du marché de proximité de l’USTO sera lancée dans les prochains jours, a-t-on appris, hier, auprès du maire de Bir El Djir. «Les travaux, dont les délais de réalisation ont été fixés à deux mois, portent sur une réhabilitation de toute l’enceinte, y compris les 42 box», a noté la même source, précisant que l’entreprise chargée de la réalisation du projet a été installée et que les travaux devront démarrer dans les prochains jours. «Par ailleurs, l’APC de Bir El Djir compte également réhabiliter deux autres marchés de proximité situés à Sidi El Bachir et à Belgaïd, deux enceintes commerciales abandonnées et dont l’exploitation peut contribuer à la résorption de l’informel», a indiqué le maire. D’autre part, le circuit commercial sera renforcé d’un nouveau marché couvert qui sera réalisé dans la localité de Sidi El Bachir. Une enveloppe de 55 millions de dinars a été débloquée pour la concrétisation de ce projet d’utilité publique et pour lequel un délai de 14 mois a été accordé. L’APC de Bir El Djir a également procédé, dans le cadre de la lutte contre le marché informel, à l’extension du marché de proximité de Sidi El Bachir, avec l’installation de 60 nouvelles tables.