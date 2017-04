Le marché couvert sera réhabilité

Réagissez

Un projet de réaménagement du marché couvert du quartier El Othmania sera lancé par les services de l’APC. Après le démantèlement de «Souk Larbaâ», les responsables locaux comptent désormais réorganiser l’activité au sein du marché couvert situé pas loin de la cité 1180 Logements. Dans ce registre, on saura que les travaux porteront sur la réhabilitation de toute l’enceinte, avec des travaux de peinture, d’étanchéité et de réaménagement de façon à permettre aux exploitants des lieux de mieux exercer leur activité. Les commerçants doivent opter pour un meilleur approvisionnement afin de répondre aux besoins des riverains, estime-t-on du côté de la population. Les autorités locales ont prévu également de mettre un terme au squat des ruelles adjacentes au marché couvert. De nombreux commerçants ayant bénéficié de box au sein de l’ancien marché de proximité transformé, il y a quelques mois, en salle omnisports, occupent illégalement ces ruelles, indique-t-on de sources communales. L’évacuation de ces artères permettra aux camions de décharger leurs produits et évitera les goulots d’étranglement qu’a connus ce quartier pendant de longues années, dus, en partie, à «Souk Larbaâ» et ses conséquences sur l’environnement.