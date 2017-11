Le maire d’El Ançor et son prédécesseur devant la cour d’appel

Réagissez

Le maire de la commune d’El Ançor et son prédécesseur ont comparu, avant-hier, devant la cour d’appel d’Oran, pour les griefs de «dilapidation de deniers publics» et de «complicité». Le procès en appel, auquel étaient également cités à comparaître 4 autres élus de cette assemblée, a été reporté au 28 du mois en cours, en raison de l’absence de l’un d’eux.

Pour rappel, les mis en cause dans cette affaire, l’actuel P/APC et son prédécesseur, avaient été condamnés en première instance par le tribunal correctionnel d’Es Sénia, respectivement à deux et un an de prison ferme. Les trois autres co-inculpés, ont été condamnés pour leur part à une année de prison ferme chacun.