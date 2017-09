Le logement au centre d’une réunion de l’exécutif

Réagissez

Face aux retards dans la livraison des différents programmes de logements, toutes options confondues, le wali d’Oran, Mouloud Chérifi, a rencontré, hier, à l’hémicycle, les promoteurs immobiliers, notamment ceux concernés par la réalisation du programme de logements sociaux participatifs et promotionnels aidés à l’échelle de la wilaya, dont certains accusent un retard de près de dix années. C’est justement ce retard qui a poussé les autorités locales à organiser une réunion de concertation avec les différents acteurs afin de booster les travaux des autres programmes de logements dont a bénéficié la wilaya et surtout être attentives aux difficultés rencontrées par les promoteurs, soit avec l’administration locale ou les autres secteurs. «Il s’agit à présent, a indiqué le wali d’Oran, de faire le point de la situation, surtout pour ce qui est du programme des logements sociaux, afin qu’ils soient réceptionnés dans les délais, et de les attribuer à leurs bénéficiaires qui attendent depuis des années». Chaque promoteur a été invité à intervenir au cours de la rencontre afin de faire part des contraintes qu’il rencontre, sachant que la wilaya compte actuellement plus 133 promoteurs immobiliers dont 127 relevant du privé.