Le local de l’Office du tourisme fortement dégradé

Medjadji Abdelkader, président de l’Office du tourisme de la wilaya d’Oran lance un véritable appel de détresse aux pouvoirs publics. «Le local situé au 3 rue Mohammed Khemisti, en plein centre-ville, appartenait à la direction de wilaya du tourisme. Il est demeuré fermé depuis 15 années et squatté par un indu occupant», indique-t-il. «Notre association, poursuit-il, l’a traduit en justice et après plusieurs pourvois en appel de ce dernier, la Cour suprême d’Alger a finalement tranché en notre faveur, en ordonnant l’évacuation des lieux. La direction de wilaya du tourisme nous a, de ce fait, remis les clés du local abandonné par son ex-occupant dans un état plus que lamentable. Aussi et dans une action de volontariat, nous avons entrepris une opération de nettoyage des lieux. Mais, vu l’ampleur des dégâts, le local nécessitait des travaux de réaménagement estimés à 15 millions de dinars. Le local, propriété de la wilaya, nous avons saisi l’APW d’Oran avec à l’appui un dossier consistant, mais sans résultat. Nous avons saisi ensuite le wali et dernièrement le ministre du Tourisme à l’occasion de la tenue du Salon. Promesse nous a été faite par ces 2 responsables».