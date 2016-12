Réagissez

Le Centre de recherches en anthropologie sociale et culturelle (Crasc) a lancé un avis de recrutement.

Une vingtaine de postes sont à pourvoir. Il s’agit de sept administrateurs de la recherche niveau 1, quatre chargés de l’information scientifique et technologique niveau 1, trois chargés principaux de l’information scientifique et technologique, deux assistants de l’information scientifique et technologique, un chargé de l’information scientifique et technologique niveau 2 et un comptable administrateur principal.

Le concours est ouvert aux titulaires du diplôme de magistère, master, licence, diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un diplôme équivalent dans les spécialités suivantes : bibliothéconomie, traduction, langue française, langue anglaise, arts cinématographiques, finances et comptabilité et sciences juridiques. Le Crasc recrute aussi un adjoint de gestion de la recherche et un adjoint de l’information scientifique et technologique. Le concours est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de technicien, un baccalauréat ou un diplôme équivalent. Le dépôt de dossier se fait au niveau du Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle ou par voie postale. Le dernier délai de dépôt des dossiers a été fixé au 25 décembre en cours.