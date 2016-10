Le comité d’organisation installé

Réagissez

Le comité d’organisation s’est installé à l’ancien siège de la daïra d’Oran, une belle bâtisse de style haussmannien sur le boulevard de l’ALN (Front de Mer) qui a été embellie pour cette occasion.

La cérémonie a été marquée par la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, le président du COA, Mustapha Berraf, le wali d’Oran, Abdelghani Zaalane, ainsi que plusieurs personnalités du monde du sport comme Belloumi ou le boxeur Moussa. Les consuls de différents pays méditerranéens ont également pris part à cette cérémonie qui a été marquée par un hommage rendu à l’ancien boxeur Cherraka dont les enfants et petits-enfants étaient présents aux côtés de la famille de feu Ahmed Rayah, ancien président de la ligue de basket-hand-volleyball.

C’est le sénateur Abdelhak Kazi-Tani, secrétaire général du COJM, et Izem Abdelhafid, secrétaire général du Comité olympique et sportif algérien, qui ont paraphé le document d’affectation du siège de Front de Mer. Le wali d’Oran a saisi l’occasion pour rappeler les efforts déployés lors de la candidature de la ville d’Oran pour l’organisation des Jeux méditerranéens 2021, en rendant hommage aux responsables et à la presse oranaise.

«Les autorités, les hommes d’affaires et, notamment, la presse ont tous contribué à ce défi, sans oublier le travail diplomatique entrepris à la faveur des actions de M. Berraf», a déclaré le wali. M. Zaalane a également rendu hommage aux champions sportifs présents à cette cérémonie et invité tout le monde à contribuer à la réussite des échéances 2021. «Nous avons fait un long voyage, bien avant le choix d’Oran (pour les Jeux) grâce notamment à la jeunesse oranaise, ses athlètes, ses artistes et ses associations. Permettez-moi de rappeler que nous avons remporté l’organisation des Jeux en raison des projets concrets et réalisables que nous avons lancés bien avant notre candidature. Les observateurs ont constaté que ces projets étaient déjà programmés (…), nous devons continuer ainsi», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le ministre de la Jeunesse et des Sports a effectué une visite de quelques projets d’infrastructures sportives à Belgaïd, Sidi El Bachir et Es Sénia.