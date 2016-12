Le Club Med va s’installer à Oran

Réagissez

Le Club Med, entreprise française de renommée internationale spécialisée dans les voyages touristiques et l’organisation de voyages à travers le monde, envisage de s’installer prochainement à Oran.

C’est ce qu’a indiqué Rachid Bendouda, directeur chargé des activités du tourisme et de l’artisanat à la direction de wilaya du tourisme. Une délégation d’opérateurs de cet organisme a séjourné à Oran, où elle a rencontré les autorités ainsi que les représentants locaux du tourisme pour leur faire part de sa proposition quant à l’ouverture d’une agence et l’implantation dans la capitale de l’ouest du pays de cet organisme touristique. En plus de l’organisation des voyages touristiques et des villages de vacances, la direction du tourisme est intéressée par un partenariat avec le Club Med pour des formations dans les métiers de l’hôtellerie et la restauration.