Le cinéma égyptien à l’affiche de la Cinémathèque d’Oran

La salle de répertoire d’Oran de la Cinémathèque algérienne abrite, du 20 au 26 novembre, un cycle sur le cinéma égyptien avec des longs métrages de renom qui ont occupé les affiches durant plusieurs années. Ce cycle, qui débutera ce dimanche, donnera lieu à la projection d’un panel de huit longs métrages qui ont été réalisés à partir des années 1960 jusqu’à 2015 par des cinéastes qui ont porté haut le cinéma égyptien, comme Yousef Chahine, Mohamed Fadel, Hassen El Imeme, Chadi Abdessalem, Amir Ramssis et Mohamed Khan. Pour les films programmés, il s’agit de Beyna el kasrayne, La momie, Ksar chawek, Fatat masnaa, El ikhtiar et Enasser salah eddine. Pour la journée du jeudi 24 novembre à 14h, il est prévu la projection du film Nasser 56, un film documentaire de 2h22mn sur la vie et l’œuvre du défunt président Djamel Abd Nasser, réalisé en 1996 par Mohamed Fadhel.