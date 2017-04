Le centre de tri sélectif de Hassi Bounif sera livré à la fin du mois

Réagissez

La phase mécanique de ce projet a été achevée et quelques ateliers seront installés afin de livrer le projet qui entrera en service à partir du mois prochain, apprend-on.

Ce centre est en phase de réalisation au centre d’enfouissement de Hassi Bounif. Par ailleurs, un schéma national de recyclage des déchets à l’horizon 2030 est en cours d’élaboration au niveau de l’Agence nationale des déchets (AND), a noté son directeur. Cette étude, qui sera prête en 2018, va définir les grandes étapes de la valorisation des déchets afin de constituer de la matière première pour les investisseurs nationaux et créer ainsi de la richesse, a-t-il ajouté. Les pouvoirs publics prévoient de réaliser 3,8 millions de tonnes par an de déchets d’emballage sur un volume global de déchets ménagers au niveau national. Pour réaliser ces objectifs, le responsable a mis l’accent sur la nécessité de réunir tous les outils de production et d’investissement afin de concrétiser 10% du projet au titre de la première année.

Pas moins de 55% des déchets organiques peuvent être également récupérés grâce au traitement et au tri, a noté la même source. Une convention a été déjà signée avec l’Ansej pour le recyclage des déchets. Pour mettre en exergue l’importance du tri sélectif, un premier Salon international sur le recyclage et le tri des déchets sera organisé, du 24 au 27 avril, par EventFul, en collaboration avec l’AND au centre des Conventions d’Oran.

Sous le thème «Le recyclage, un enjeu stratégique pour l’économie et la population», la première édition de ce Salon international du recyclage et du traitement des déchets «Recyclage-Expo» regroupera plus de 150 exposants.