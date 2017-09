Lancement d’une grande opération pour nettoyer la ville

Réagissez

Une réunion de coordination a été tenue, jeudi, au...

Une «grande» opération de nettoyage a été lancée à Oran par les services de la wilaya à travers la mobilisation de tous les moyens des différentes directions, agences ainsi que les divisions communales, en plus de la mise à contribution des entreprises publiques et privées.

En effet, cette opération, qui sera programmée chaque week-end, a démarré hier martin et devra se poursuivre aujourd’hui (samedi) jusqu’à une heure tardive. C’est ce qu’a annoncé le secrétaire général de la wilaya, citant lui-même le wali d’Oran. «Il y a eu un certain relâchement dans le dossier de l’hygiène à Oran durant cette période estivale et nous avons donc décidé d’éliminer certains points noirs en mettant à contribution tout le monde. En plus, une instruction ministérielle nous est parvenue et cette opération va être généralisée au niveau de tout le pays», a déclaré le SG. Il a également souligné que 500 camions et 110 engins seront mobilisés pour le nettoyage qui a concerné, vendredi, les axes routiers. Ce samedi, les quartiers du centre-ville d’Oran seront prioritaires, mais l’opération se poursuivra jusqu’à l’élimination des 81 points noirs recensés.

Les trois à quatre premiers week-ends seront consacrés au grand groupement urbain Oran-Bir El Djir-Es-Sénia ainsi que Sidi Chahmi. Par la suite, ces moyens seront à chaque fois orientés vers une commune, comme souligné lors de cette rencontre. Le secrétaire général de la wilaya a rappelé le rôle de chacun dans cette campagne : «Même les directions qui n’ont pas beaucoup de moyens doivent mobiliser les associations et leurs travailleurs comme la direction de la Jeunesse et des Sports». En tout état de cause, cette campagne lancée de manière durable ne pourra pas réussir sans la contribution de tous, notamment les opérateurs privés qui n’ont pas répondu à l’appel du wali de la manière souhaitée puisque, jeudi, l’objectif de 500 camions n’avait pas encore été atteint.